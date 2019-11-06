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Бой между Головкиным и Альваресом планируется провести в мае следующего года

16:35
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Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом запланирован на май следующего года, сообщает Boxingnews24 со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Отмечается, что Хирн также хотел бы организовать бой между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Бивол — чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. У 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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