Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой Махно — Бакошевич возглавит турнир AMC FIGHT NIGHTS

19:17

16 марта AMC FIGHT NIGHTS в партнерстве с промоутерской компанией «Донской атаман» представят первый турнир наступившей весны, посвященный памяти легендарного российского тренера Владимира Воронова.

Возглавит бойцовское шоу поединок в полусреднем весе между Алексеем Махно и черногорцем Васо Бакошевичем. 30-летний Махно провел в AMC FIGHT NIGHTS три поединка, каждый из которых завершился его победой. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Давида Хачатряна. 31-летний Бакошевич провел в ММА более 60 поединков.

В рамках турнира зрители увидят первый полуфинал Гран-при тяжеловесов, в котором сразятся Григорий Пономарев и Тимофей Мишев. Магомед Маликов проведет бой против украинца Юрия Киселева.

Турнир пройдет по особенным правилам, согласно которым участникам будет предоставлена возможность проводить в партере не более минуты.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир