16 марта AMC FIGHT NIGHTS в партнерстве с промоутерской компанией «Донской атаман» представят первый турнир наступившей весны, посвященный памяти легендарного российского тренера Владимира Воронова.

Возглавит бойцовское шоу поединок в полусреднем весе между Алексеем Махно и черногорцем Васо Бакошевичем. 30-летний Махно провел в AMC FIGHT NIGHTS три поединка, каждый из которых завершился его победой. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Давида Хачатряна. 31-летний Бакошевич провел в ММА более 60 поединков.

В рамках турнира зрители увидят первый полуфинал Гран-при тяжеловесов, в котором сразятся Григорий Пономарев и Тимофей Мишев. Магомед Маликов проведет бой против украинца Юрия Киселева.

Турнир пройдет по особенным правилам, согласно которым участникам будет предоставлена возможность проводить в партере не более минуты.