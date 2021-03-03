Хабиб готов дебютировать в футболе за «Спартак»: «Отец тоже хотел бы, чтобы я за «Спартак» играл»

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе и хотел бы сыграть за «Спартак».

— Зачем тебе профессиональный футбол? И ты получил реальное предложение от какого-либо клуба?

— Да, получил от луба «Аль-Васл», от «Фенербахче», Златан Ибрагимович пригласил меня в «Милан». Там дальше можно уже и не рассматривать, я уже назвал Европу, Турцию и Эмираты, думаю хватит, — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу «Красава».

— Зачем тебе футбол профессиональный?

— Честно говоря, хочу что-то интересное попробовать, потому что в MMA мне уже скучно стало. Хочу конкуренцию реальную.

— Твой отец Абдулманап болел за «Спартак», тебя видели на матчах «Спартака», ты общаешься с ребятами из «Спартака». Можно ли сказать, что «Спартак», помимо «Анжи», любимый клуб Хабиба Нурмагомедова в России?

— Один из любимых, постоянно хожу. В российском футболе я постоянно болею за хороший футбол. Мне хочется, чтобы матчи были интересными, чтобы конкуренция росла. Каждый раз, когда наши играют в Лиге Европы или Лиге чемпионов, практически все матчи смотрю, болею, переживаю. Хочется, чтобы наш футбол попал примерно в топ-8.

— Если взять одну команду в России, за кого ты хотел бы дебютировать?

— Я думаю, за «Спартак». «Народная команда», думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я за «Спартак» играл. Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок, килограммов 6-7 я бы скинул бы. Не знаю, как сыграл бы, не назвал бы себя суперфутболистом, но попробовать хотел бы. Потихоньку можно было бы втянуться.

— Ты сейчас хочешь дебютировать в профессиональном футболе. У тебя есть команда, у Конора есть команда. Есть ли хоть один шанс, что команда Хабиба когда-нибудь сыграет в футбол против команды Конора?

— Да нет, ирландцы никогда же не играли в футбол, не видел, чтобы они где-то играли. Кто у них был? Робби Кин? Это для них, для его команды слишком много внимания будет.