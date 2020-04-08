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Бой Куцелаба — Сен-Прю состоится на турнире UFC 25 апреля

00:43

Молдаванин Ион Куцелаба в Instagram сообщил, что выступит на турнире UFC Firhy Nigth 25 апреля. Его соперником будет американец Овинс Сен-Прю.

Изначально Куцелаба должен был выступить 18 апреля на UFC 249, у него был запланирован реванш с Магомедом Анкалаевым. Однако российский боец не смог прилететь в США ввиду временного закрытия авиасообщения между Россией и другими странами.

APRIL 25,2020 Let's Go???

Публикация от IC. H U L K (@ioncutelaba)

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