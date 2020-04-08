Молдаванин Ион Куцелаба в Instagram сообщил, что выступит на турнире UFC Firhy Nigth 25 апреля. Его соперником будет американец Овинс Сен-Прю.

Изначально Куцелаба должен был выступить 18 апреля на UFC 249, у него был запланирован реванш с Магомедом Анкалаевым. Однако российский боец не смог прилететь в США ввиду временного закрытия авиасообщения между Россией и другими странами.