В ночь с 9 на 10 мая в США в городе Джексонвилль (штат Флорида) пройдет турнир UFC 249.

В основном карде вечера — пять поединков. Среди них — бой в весовой категории до 120,2 кг, в октагон выйдут Франсис Нганну (Камерун/Франция) и Жаирзиньо Розенструйк (Суринам). Ориентировочное время начала карда — 5.00 10 мая (по Москве).

Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк.

33-летний Франсис Нганну в ММА: победы — 14, поражения — 3, ничьи — 0, первый бой — 30 ноября 2013 года.

32-летний Жаирзиньо Розенструйк в ММА: победы — 10, поражения — 0, ничьи — 0, первый бой — 26 мая 2012 года.

Главный бой вечера UFC 249 — поединок за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Прямая трансляция поединков предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН по этой ссылке.

UFC 249: бой Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира