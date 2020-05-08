В ночь с 9 на 10 мая в США в городе Джексонвилль (штат Флорида) пройдет турнир UFC 249.

В предварительном карде вечера — четыре поединка. Среди них — бой в весовой категории до 77,1 кг, в октагон выйдут американцы Энтони Петтис и Дональд Серроне. Ориентировочное время начала карда — 3.00 10 мая (по Москве).

Энтони Петтис — Дональд Серроне.

33-летний Петтис провел в ММА 32 боя: победы — 22 (нокаутом — 11), поражения — 10.

37-летний Серроне провел в ММА 51 бой: победы — 36 (нокаутом — 10), поражения — 14, ничьи — 1.

Главный бой вечера UFC 249 — поединок за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Основной кард состоит из пяти боев, ориентировочное время его начала — 5.00 10 мая (по Москве).

Прямая трансляция поединков предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН по этой ссылке.

UFC 249: бой Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира