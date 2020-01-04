Бой Емельяненко и Рампейджа показал низкий рейтинг на американском ТВ

Шоу Bellator 237, главным боем которого стал поединок между Федором Емельяненко и Куинтоном «Рампейджем» Джексоном, показало низкий рейтинг на американском телевидении, сообщает MMA Fighting. В среднем прямой эфир турнира смотрели 311 тысяч человек. Бои, проходившие в Сайтаме (Япония), транслировались телесетью Paramount Network.

43-летний Емельяненко победил 41-летнего Джексона нокаутом в первом раунде.

Шоу началось 29 декабря в 12.00 по токийскому времени (в это время в Нью-Йорке было 22.00, 28 декабря). Бои основного карда завершились в 14.45 по Токио (00.45 по Нью-Йорку).

Как отмечает обозреватель MMA Fighting Дэйв Мельцер, такой низкий рейтинг Bellator 237 может быть связан с тем, что в это же время шел матч по американскому футболу между университетами Огайо и Клемсона (20,39 миллиона зрителей). Также по телеканалу Showtime параллельно с Bellator транслировался боксерский вечер, в главном бою которого встретились Жервонта Дэвис и Юриоркис Гамбоа.

Помимо боя Емельяненко и Джексона в карде Bellator 237 выступили и другие звезды промоушена — Майкл Пейдж и Майкл Чендлер. Тем не менее многие турниры Bellator c менее звездным составом участников оказались успешнее с точки зрения телепросмотров. Большую аудиторию собрало даже шоу Bellator в Тель-Авиве, которое состоялось 5 ноября. Турнир возглавлял поединок между Сергеем Харитоновым и Линтоном Васселом (российский боец уступил техническим нокаутом). Бои были показаны не в прямом эфире, но в среднем трансляцию шоу смотрели 318 тысяч человек.

Однако в Bellator в 2019 году были и менее успешные шоу, чем турнир в Японии: средняя телеаудитория сразу шести шоу Bellator (218, 225, 227, 230, 231, 235) в США составила менее 300 тысяч человек.