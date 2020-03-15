Английский боец Леон Эдвардс решил не принимать участие в турнире UFC Fight Night 171 из-за пандемии коронавируса. Таким образом, его бой с американцем Тайроном Вудли не состоится.

Ранее стало известно, что турнир UFC Fight Night, на котором их поединок должен был стать главным, не состоится в Лондоне 21 марта из-за эпидемии.

Его перенесли в США, и бойцы, в частности, Эдвардс, не хотят лететь на другой континент из-за вируса и ограниченного авиасообщения.

К настоящему моменту отменены уже девять из тринадцати поединков на UFC Fight Night 171. Промоушен делает все возможное, чтобы выстроить новый кард турнира.

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