Бой Джины Карано и Ронды Роузи сорвался из-за оскорбительного сообщения президента UFC

Бывшая звезда смешанных единоборств Джина Карано объяснила, почему не состоялся ее поединок против Ронды Роузи, который активно продвигался несколько лет назад.

— Когда Ронда Роузи стала популярной, Дана Уайт и Лоренцо Фертитта пригласили меня на встречу в ресторан, — приводит слова Корано MMAmania со ссылкой на шоу ESPN Ариэля Хельвани. — Они предлагали мне миллион долларов за бой. Но мне нужно было подготовиться, поэтому я отложила бой на полгода. И просила не афишировать эту информацию.

Однако уже на следующий день Дана начала рассказывать, что собирается подписать со мной контракт. Хотя у меня даже не было еще команды. Это нарушало наши договоренности.

Затем он начал давить на меня в СМИ, и я написала ему в текстовом сообщении, что это не то, о чем мы договаривались. Я повторила, что мне нужно время, чтобы собрать команду и вернуться в зал, но он продолжал говорить обо мне и оказывать давление. Затем он прислал мне сообщение: «Эта с*** нас динамит». — В ответ я спросила, не ошибся ли он адресатом, а он сказал, что сделал это случайно. Это был наш последний с ним разговор, и я поняла, что у меня нет никакого желания в этом участвовать.

По словам Корано, позже президент UFC принес ей свои извинения.