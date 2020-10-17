Два российских бойца, Гаджимурад Антигулов и Максим Гришин, в субботу, 17 октября, проведут поединок на турнире UFC Fight Night 180. Соперники выступают в полутяжелом весе (до 93,0 кг). Вечер единоборств пройдет на Бойцовском острове около Абу-Даби (ОАЭ).

Бой Антигулов — Гришин значится вторым в предварительном карде турнира. Этот поединок начнется ориентировочно в 23.30 17 октября по московскому времени.

Турнир в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Трансляцию ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Старт шоу — в 23.00. Прелимы открывает бой россиянина Саида Нурмагомедова и филиппинцы Марка Стригля.

Главный бой вечера — между американцем Брайаном Ортегой и корейцем Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби.

UFC Fight Night Ортега — Корейский Зомби: расписание и трансляции турнира