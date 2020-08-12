Бой Анкалаева перенесен из-за коронавируса у соперника

Бой российского бойца UFC Магомеда Анкалаева перенесен из-за обнаружения коронавируса у его соперника Иона Куцелабы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде россиянина.

На данный момент Куцелаба помещен в карантин. Поединок должен был состояться на турнире в ночь на 16 августа, однако теперь перенесен на 29 августа.

В марте Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом. Их реванш должен был пройти в апреле, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 28-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение, 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.