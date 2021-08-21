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Бой Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов в разработке на турнир Bellator в Москве

15:12
Анатолий Токов. Фото Instagram
Анатолий Токов. Фото Instagram

Как стало известно «СЭ», следующим соперником россиянина Анатолия Токова может стать соотечественник Шараф Давлатмуродов. Если контракт на бой будет подписан, то бойцы могут встретиться 23 октября на турнире Bellator в Москве.

На счету 31-летнего Токова 29 побед и 2 поражения. В своем последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229 в США, российский спортсмен победил представителя Армении Грачо Дарпиняна техническим нокаутом во втором раунде. Всего в Bellator Токов одержал 5 побед в 5 поединках.

29-летний Давлатмуродов — бывший боец ACA и OFC. В июне этого года на турнире OFC 5 в Самаре он победил бразильца Клебера Силву единогласным решением судей. В целом в ММА у Давлатмуродова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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