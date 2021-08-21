Как стало известно «СЭ», следующим соперником россиянина Анатолия Токова может стать соотечественник Шараф Давлатмуродов. Если контракт на бой будет подписан, то бойцы могут встретиться 23 октября на турнире Bellator в Москве.

На счету 31-летнего Токова 29 побед и 2 поражения. В своем последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года на турнире Bellator 229 в США, российский спортсмен победил представителя Армении Грачо Дарпиняна техническим нокаутом во втором раунде. Всего в Bellator Токов одержал 5 побед в 5 поединках.

29-летний Давлатмуродов — бывший боец ACA и OFC. В июне этого года на турнире OFC 5 в Самаре он победил бразильца Клебера Силву единогласным решением судей. В целом в ММА у Давлатмуродова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.