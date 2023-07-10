Борисов поделился ожиданиями от поединка между Рахмоновым и Гастелумом

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом, который пройдет 6 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Бой с Гастелумом — легкие деньги для Рахмонова. Келвин чуть слабее предыдущего соперника Рахмонова — Джеффа Нила. Шавкат очень хорошо идет и просит сильных соперников. Ему не дают. В UFC бойцы часто сливаются с боев против опасных оппонентов. Никто не хочет рисковать. Например, с Умаром Нурмагомедовым та же история. Он долго не мог найти соперника. Значит, удобный соперник для Рахмонова, который идет на победной серии. Если бы встреча Шавката и Келвина продлилась пять раундов, я бы сказал, что Рахмонов удосрочит американца. В трех раундах Гастелум еще может дотянуть до финальной сирены», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов в прошлом бою победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.