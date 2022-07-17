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Кудряшов — о бое Дацик — Монсон: «Вячеслав своим здоровьем и настроем снесет Джеффа»

Кудряшов считает, что Дацик одолеет Монсона благодаря здоровью и настрою
Алексей Еремин
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов, известный по прозвищу Кувалда, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком.

«Дацик набрал сейчас обороты, Дацик часто дерется, и Дацик тренируется. А Монсон хоть и легенда, но боец скорее из прошлого. Поэтому я фаворитом вижу Дацика. Несмотря на то что Монсон силен в партере, мне кажется, что Дацик просто своим здоровьем и настроем снесет его. Только если Дацик безбашенно полетит на него, завязнет и упадет в партер, то там Монсон сделает свой «север — юг» и Дацик постучит. А так, когда Дацик начнет его бить, то не хватит ни здоровья, ни навыков этому противостоять у Монсона», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1001402-bokser-kuvalda-rasskazal-kak-monson-mozhet-vykhvatit-pobedu-u-datsiku
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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