Али Абдель-Азиз: «UFC разрабатывают бой Порье и Дариуша»

Менеджер шестого номера рейтинга UFC в легком весе Бенила Дариуша (21-4) Али Абдель-Азиз сообщил, что руководство UFC занимается разработкой боя Дариуша и второго номера рейтинга Дастина Порье (28-7).

«Контракты не подписаны, но руководство UFC хочет организовать этот бой, — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo. — Надеюсь, все получится. Бенилу больше не с кем драться. Мы могли бы встретиться с Физиевым, но он только-только прооперировал нос, так что остается только Порье. Уверен, что Бенил одержит верх и будет драться с Исламом за титул. К тому времени Ислам уже станет чемпионом».

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27 ) 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.