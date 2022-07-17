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Сегодня, 18:39

Дрозд назвал фаворита боя Дацика и Монсона

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд назвал фаворита поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«По мне, так это (Монсон. — Прим. «СЭ») новая жертва Дацика. Он такой с агрессией и со своим таким рыком в ринге. Я думаю, что он будет победителем в этом ринге. Зрители РЕН ТВ всегда его рады видеть. Он такой уже герой РЕН ТВ, такой мужик с бородой, рычащий, который сносит все на своем пути. Это серьезный и агрессивный боец, на которого интересно смотреть. Он с по-настоящему нокаутирующим ударом», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1001386-drozd-nazval-ryzhego-tarzana-favoritom-v-boiu-s-monsonom
Вячеслав Дацик
Григорий Дрозд
Джефф Монсон
ММА
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