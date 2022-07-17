Дрозд назвал фаворита боя Дацика и Монсона

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд назвал фаворита поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«По мне, так это (Монсон. — Прим. «СЭ») новая жертва Дацика. Он такой с агрессией и со своим таким рыком в ринге. Я думаю, что он будет победителем в этом ринге. Зрители РЕН ТВ всегда его рады видеть. Он такой уже герой РЕН ТВ, такой мужик с бородой, рычащий, который сносит все на своем пути. Это серьезный и агрессивный боец, на которого интересно смотреть. Он с по-настоящему нокаутирующим ударом», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Канал РЕН ТВ покажет бой Дацика и Монсона в прямом эфире.