Махачев посоветовал руководству M-1 Global равняться на UFС

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал об огромной разнице между отечественной лигой M-1 Global и американским промоушеном UFC, под эгидой которого он выступает в легком дивизионе.

«Конечно, если с UFC сравнивать, то большая разница, — сказал Махачев на пресс-конференции Gorilla в Москве. — На тот момент, когда я дрался в М-1, эта была одна из больших лиг, которая часто проводила турниры. Сейчас что-то они редко проводят. Когда я после М-1 как зритель посмотрел турнир UFC, тогда я уже понял, что разница огромная. Я думаю, что хозяевам этих лиг можно просто ездить на турниры и что-то взять для своей организации».

Свой следующий бой Махачев проведет на турнире UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. Соперник — бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос. В М-1 Ислам провел 4 победных боя. ?