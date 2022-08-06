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Висенте Люке: «Рахмонов умнее и техничнее Чимаева. Хамзат слишком агрессивный»

Люке дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Рахмонова
Никита Горшенин
Корреспондент
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6-й номер полусреднего веса UFC Висенте Люке в интервью «СЭ» поделился прогнозом на потенциальный поединок Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова.

— В вашем зале появилась новая звезда, Шавкат Рахмонов. Каким он показался вам в работе?

— Он очень хорош, очень талантливый боец, определенно будет топ-бойцом. Мы работали с ним, правда, не так много спарринговали, потому что у него была [финальная] подготовка к бою, когда я был в зале. Мы грэпплили, и я могу сказать, что он отличный грэпплер. Он определенно будет большим именем в дивизионе.

— Вы сказали, что грэпплили с ним, у Шавката очень сильные удушающие — не попадались?

- Он пытался поймать меня на удушающие, но я сам люблю удушающие (смеется). У нас была такая заруба, но никто никого не задушил. Я согласен, у него очень опасные удушающие.

— Хотя в США никто не говорит о бое Рахмонова с Хамзатом Чимаевым, но тут у нас, в СНГ, это чуть ли не самый обсуждаемый возможный поединок. Как думаете, у кого в нем больше шансов?

— Это будет потрясный бой, но я думаю, что Шавкат лучше. Он техничнее и умнее, просто более техничный боец. Хамзат очень хорош, очень талантливый, очень сильный физически, он чересчур агрессивный. Иногда просто идет вперед, не думая, и это может его изматывать. В поединке против такого бойца как Шавкат такой подход может привести к ошибкам, потому что Шавкат очень техничный, никогда не бросается и не раскрывает себя. Я думаю, он немного лучше Чимаева.

25 июня Рахмонов задушил Нила Магни на UFC Vegas 57. Люке в ночь на 7 августа подерется с Джеффом Нилом на UFC Vegas 59.

Висенте Люке. «Рахмонов умнее и техничнее Чимаева». Интервью с одним из главных финишеров UFC

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