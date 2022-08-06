Чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг 22 октября будет защищать титул против Диллашоу

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг 22 октября будет защищать титул против соотечественника Ти Джея Диллашоу на турнире в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок станет со-главным событием турнира.

В главном бою вечера встретятся чемпион в легком весе бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).