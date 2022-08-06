Висенте Люке: «Махачев задушил меня, но он все равно маловат для 77 кг»

6-й номер полусреднего веса UFC Висенте Люке в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах Ислама Махачева в полусреднем весе.

— Ислам Махачев хочет подняться в ваш дивизион, после того как заберет пояс в легком весе. Видите у него серьезные шансы в 170 фунтах?

— Я тренировался с Исламом один раз, мы грэпплили. Он потрясающий грэпплер, просто потрясающий. Сумасшедший уровень, реально сумасшедший. Он удивил меня давлением, он смог выйти на удушение сзади и засабмитить меня. Его давление... он знает, что ты будешь делать до того, как ты начал это делать. Поэтому он перехватывает позицию и продолжает контроль. Но если брать 170 фунтов... я думаю, он немного маловат для дивизиона. В грэпплинге он, безусловно, один из лучших, здесь он может создать нам всем проблемы, но ударка — это уже совсем другая история. В нашем дивизионе есть ребята, которые очень сильно бьют. К тому же, повторюсь, Ислам невысокий и не очень тяжелый. Посмотрим. Он может хорошо подраться в этом дивизионе, но думаю, его будут подстерегать неприятности. Поглядим, захочет ли он на самом деле подняться к нам. Кто знает, может, перед подъемом он успеет добавить в физической силе.

Махачев 22 октября подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 280 в Абу-Даби за титул в легком весе. Люке в ночь на 7 августа подерется с Джеффом Нилом на UFC Vegas 59.