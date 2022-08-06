Висенте Люке: «У Алекса Перейры лучший левый хук в UFC»

6-й номер полусреднего веса UFC Висенте Люке в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем чемпионе Glory, действующем претенденте на пояс UFC в среднем весе Алексе Перейре.

— Еще когда вы нокаутировали Тьяго Сантоса в 2012-м, мы увидели, какой у вас убийственный левый хук. Потом вы им нокаутировали Беляла Мухаммада и многих других ребят. Как этот удар вошел в ваш арсенал?

— У меня база муай-тай и кикбоксинга, и этот удар, левый хук передней рукой, мы часто использовали, особенно, когда хотели подготовить им кики — лоукик или хайкик. И не знаю, почему, но у меня этот удар прижился как-то особенно хорошо. Я бросал его быстро, не заряжался, и это приносило мне нокауты. Многие ребята сильно заряжаются в этот удар, отводят корпус — и это все предсказуемо. А я не показываю, что хочу ударить его, и поэтому когда он заходит чисто — я знаю, что это конец. Левая рука у меня, кстати, сильнее правой, и поэтому часто соперники внимательнее следят за моей передней рукой, чем задней.

— Сейчас в UFC пришел Алекс Перейра с его чудовищным левым хуком. Видимо, всем остальным мастерам этого удара придется признать, что лучше всех теперь его бьет он.

— У него потрясающий левый хук. Я следил за ним в Glory, видел, как он оформлял все эти нокауты. Признаю, что теперь в UFC лучший левый хук у него (смеется). Но я попытаюсь подтянуться к его уровню. Я знаю Алекса лично, мы встречались на нескольких турнирах. Когда был ивент в Нью-Йорке, мы участвовали вместе в автограф-сессии. Он суперприятный парень, очень спокойный. В октагоне это свирепый, агрессивный боец, но за его пределами он очень спокойный, расслабленный, уважительный. Это вызывает симпатию.

— Почему он никогда не улыбается? Бразильцы улыбчивые и солнечные, а он другой.

— Не знаю (смеется). Вот такой он серьезный парень. Но, скажу честно, когда мы болтали, мне удалось несколько раз вызвать у него улыбку. А в остальном — он просто очень серьезный парень, он не считает, что все происходящее вокруг — это забавно. Он всегда на полном серьезе: «Так, есть работа, мы должны ее сделать, и точка».

2 июля Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда на UFC 276. 12 ноября бразилец подерется с Израэлем Адесаньей на UFC 281 за пояс в среднем весе.