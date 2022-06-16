Тиаго Сантос заявил, что нокаутирует Прохазку: «Он раскрыл много дыр в ударной технике»

38-летний полутяжеловес UFC Тиаго Сантос (22-10) считает, что у нового чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки (29-3) есть два бойца, с которыми он может провести следующий бой, — это Ян Блахович (29-9) и Гловер Тейшейра (33-8).

«Наиболее верным решением было бы организовать реванш между Иржи и Гловером, потому что фанаты хотят этого, — сказал бразилец в интервью Sherdog. — Европейский титульный бой с Яном тоже интересен. Но, как я всегда говорил, стили делают бои. Прохазка в бою с Яном будет фаворитом».

Также Сантос уверен, что нокаутирует чешского бойца, потому что его стиль идеально подходит под стиль Прохазки.

«Иржи был бы идеальным для меня соперником, — отметил Сантос. — В бою с Гловером он раскрыл много дыр в своей ударной технике. Его стиль отлично подходит под мой. Не сомневаюсь, что достану его подбородок, и сделаю это очень легко. Я готов встретиться с ним».

Следующий бой Сантос проведет против Джамаала Хилла (10-1) 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США. В последнем бою Сантос уступил россиянину Магомеду Анкалаеву (16-1) единогласным решением судей 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.