Мурадов проведет следующий поединок против Борральо на турнире UFC 280 в Абу-Даби

Махмуд Мурадов проведет следующий поединок на турнире UFC 280 против бразильца Кайо Борральо, сообщает команда бойца. Ранее узбекистанский спортсмен должен был провести бой против Абусупьяна Магомедова на турнире UFC Fight Night 209 в Париже 3 сентября.

«Махмуд проведет бой против Боралльо на UFC 280», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

В последнем поединке Мурадов потерпел первое поражение в UFC в бою с американцем Джеральдом Миршертом удушением сзади во втором раунде.

Бой Мурадова и Борральо состоится 22 октября на турнире UFC 280, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном бою вечера на турнире встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев в сражении за вакантный пояс в легкой весовой категории