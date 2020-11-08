Боец UFC Романов победил де Лиму редким приемом и бросил вызов Тыбуре

Молдавский боец Александр Романов (13-0) победил бразильца Маркоса Рожерио де Лиму (17-7-1) на турнире UFC on ESPN 17 (UFC Vegas 13).

Поединок закончился в конце первого раунда, когда Романов провел редкий для UFC удушающий прием, надавив предплечьем на горло соперника, после чего тот отключился. Молдавский боец стал вторым, кто победил в UFC таким образом. До него этим приемом в 1996 году Дэвид «Танк» Эбботт выиграл бой у Сэма Эдкинса.

Это был второй бой 29-летнего Романова в UFC. Он дебютировал в лиге в сентябре этого года, победив удушающим приемом во втором раунде Роке Мартинеса с Гуама (15-6-2). Всего на счету Романова 13 побед в 13 боях в ММА (все — досрочные).

После боя Романов заявил, что хотел бы сразиться с поляком Марчином Тыбурой. Поединок между ними должен был пройти в июле, но был отменен, так как спортсмен из Молдавии заразился коронавирусом.

— Я готов вернуться уже через месяц, — сказал Романов. — У меня есть нерешенный вопрос с Марчином Тыбурой.