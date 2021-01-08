Боец UFC Ривера арестован в США по подозрению в покушении на убийство

Мексиканский боец UFC Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство, информирует TMZ. 31-летний спортсмен был арестован в четверг в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США).

UFC выступил с заявлением на этот счет. В нем говорится, что организация крайне обеспокоена поведением Ривера и его психическим здоровьем.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, — отмечается в сообщении UFC. — От его команды получена информция о том, что его поведением может быть следствием психических проблем со здоровьем. Мы обеспокоены обвинениями и будем собираться дополнительную информацию. Риверу уведомили, что пока он не может проводить бои».

Мексиканец должен был провести следующий поединок на турнире UFC Fight Night в марте. Всего он провел 16 боев (10 побед и 6 поражений).