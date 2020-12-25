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Боец UFC — о драке Минеева и Исмаилова: «Посмотрев это шоу, появилось желание завязать с ММА»

Комментарий Муслима Салихова. Фото Instagram
Комментарий Муслима Салихова. Фото Instagram
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Российский боец UFC Муслим Салихов прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

Исмаилов и&nbsp;Минеев устроили потасовку и&nbsp;спровоцировали массовую драку.За что не любят ММА: Минеева избили толпой после конфликта с Исмаиловым

Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

«Посмотрев на это шоу даже на какой-то момент появилось желание завязать с ММА, просто это превращается в цирк, в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывает все больше» — написал Салихов в комментарии к посту Магомеда Абдулаева в Instagram.

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