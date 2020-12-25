Российский боец UFC Муслим Салихов прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

«Посмотрев на это шоу даже на какой-то момент появилось желание завязать с ММА, просто это превращается в цирк, в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывает все больше» — написал Салихов в комментарии к посту Магомеда Абдулаева в Instagram.