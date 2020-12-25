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Дагестанский боец осудил избиение Минеева толпой: «Опозорили Россию и Дагестан»

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Боец One FC Шамиль Абдулаев прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

Исмаилов и&nbsp;Минеев устроили потасовку и&nbsp;спровоцировали массовую драку.За что не любят ММА: Минеева избили толпой после конфликта с Исмаиловым

Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Минеев вышел в октагон и вызвал Исмаилова на поединок. Между бойцами произошла потасовка, перешедшая в массовую драку.

«У двух профессиональных бойцов может случиться конфликт, драка и недопонимание. Обращение не к ним, обращение к тем, кто толпой нападают на одного, показывая явную неприязнь. Нападая как шакалы, которые ждут удобного случая. Вы позор Дагестана и всей России. После этого как вы можете называть себя мужчинами!» — написал Абдулаев в Instagram.

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