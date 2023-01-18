Ильяс Хамзин: «Ян на голову выше Двалишвили. Бой не пройдет всю дистанцию»

Хамзин заявил, что Петр Ян нашел в себе мотивацию и приступил к подготовке к бою с Двалишвили

Российский боец Ильяс Хамзин (11-2) заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) нашел в себе мотивацию и уже приступил к подготовке к бою с Мерабом Двалишвили (15-4).

«Хорошие, отличные новости. Я рад, что он (Ян. — Прим. «СЭ») с ним (Двалишвили.— ЧСЭ») подерется, — сказал Хамзин «СЭ». — Думаю, бой не пройдет всю дистанцию. Считаю, что Петя на голову выше. Я не принижаю заслуги Мераба, но, мне кажется, Петя лучше.

Сейчас в Таиланде много топовых бойцов от борца до ударника, поэтому не вижу особого смысла [Яну] ехать в Дагестан. Если бы у него вообще борцовской базы не было, тогда можно было бы еще что-то обсуждать. Думаю, сейчас Петр там, где надо.

Без сомнения, Петр вернется не только в титульную гонку, он вернет свой пояс. Он по праву принадлежит ему и привезет его в Россию. Мы на связи, разговаривали вчера. У него все нормально, приступил к работе. Чувствуется, что он заряжен, поймал мотивацию, в голове порядок. Семья там, он там, поэтому все будет хорошо".

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.