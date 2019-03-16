Боец UFC не выступит в России из-за проблем с визой

Грузинский боец Роман Долидзе сообщил, что не сможет дебютировать на UFC в Санкт-Петербурге. 20 апреля у него был запланирован бой с Гаджимурадом Антигуловым.

– Со мной связались представители UFC, сказали, что проблемы с визой в Российскую Федерацию, поэтому мой бой отменился. Антигулову я желаю удачи, а для меня планируется следующий бой так же в апреле, в США, – сказал боец в видеообращении в Инстаграме.