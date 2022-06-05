Мовсар Евлоев: «Есть такой дерьмовый парень, Арнольд Аллен, хочу подраться с ним следующим»

Российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) после победы над американцем Дэном Иге (15-6) на турнире UFC Вегас 56 заявил, что хочется подраться с британцем Арнольдом Алленом.

«Чувствую себя отлично, спасибо всем, кто пришел, спасибо моему тренеру и всей моей команде, моим угловым — Руслану и Ахмеду Алиеву, залу ATT, Дэну Ламберту. Большое уважение Дэну Иге, он все время был опасен, думаю, мы заслужили «Бой вечер».

На следующий бой я заслужил соперника с большим именем, чтобы побороться за титульный бой. Есть один парень, боится меня, я несколько раз вызывал его, он не отвечал. Арнольд Аллен, дерьмовый парень такой. Я хочу подраться с ним у него дома, в Англии. Я буду снова готов через пару недель. Обещаю, что финиширую его.

Сегодня моей республике, Ингушетии 30 лет, поздравляю всех с праздником, эту маленькую победу посвящаю вам. Хотел завершить досрочно, но все равно получился достойный бой", — сказал Евлоев.

Бой Евлоев — Иге прошел на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Россиянин единогласным решением судей победил соперника.