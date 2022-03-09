Боец UFC Мораес: «Мераб Двалишвили не заслуживает места в топе»

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Мораес (23-9) рассказал, почему проиграл Мерабу Двалишвили (14-4), а также заявил, что грузину еще далеко до высокого уровня.

«Мераб хороший боец. Но просто хороший боец. Ему еще далеко до реально высокого уровня. Он думает, что уже достиг этого уровня, но это не так. Я его уважаю, он хороший парень, но тогда я проиграл самому себе, а не он меня победил. Он не на том уровне. Он хороший боец, но я считаю, что я на голову выше него. Опять же, мне он нравится, но он еще сыроват.

Это мое мнение. Да, он будет побеждать за счет борьбы. Но он в итоге столкнется с тем, что перестанет расти. Я видел бойцов намного круче, чем он. Но, конечно, он трудолюбивый парень, и может показать то, что показал в бою со мной — преодолеть трудности и одержать победу.

В бою [с Двалишвили] я поспешил, переоценил ту ситуацию. Вот и все. Я принял неправильное решение, но я все еще голоден до побед. И мне не терпится показать, какую работу над ошибками я проделал", — сказал Мораес в интервью «СЭ».

Также Мораес не согласен с мнением, что Двалишвили — это Хабиб Нурмагомедов легчайшего дивизиона.

«Хабиб — совершенно другой, он монстр. Он на другом уровне. Как я уже сказал, Мераб — хороший боец, ни в коем не принижаю его заслуги, так как он победил меня. Но в то же время я считаю, что он не заслуживает места в самом топе», — добавил Мораес.

На вопрос, сможет ли Мераб составить конкуренцию Петру Яну, Мораес ответил: «Это не имеет значения. Тут вопрос в стойкости бойцов, и даже в этом аспекте Петр превосходит Мераба. Мераб не справится с давлением Петра. Плюс к этому у Яна ударная техника на высочайшем уровне. Думаю, Ян бы победил».

Мораес идет на серии из трех поражений. В следующем бою он выйдет в октагон против Сун Ядуна (18-6) 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.