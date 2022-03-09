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Сегодня, 15:57

Чимаев получил награду за лучший дебют года в UFC

Давид Хачатрян

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) получил награду UFC за лучший дебют 2020 года.

«Лучший дебют года — сумасшествие, — приводит слова Чимаева Instagram-аккаунт UFC Russia. — Продвигаемся по жизни. Знаете, добиваемся хорошей жизни. Все идет отлично. Спасибо, ребята. Буду и дальше показывать хорошие бои. Мы дойдем до вершины, и я возьму титул».

Чимаев дебютировал в UFC 15 июля 2020 года на UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном Джона Филлипса (22-11) во втором раунде. Десять дней спустя он подрался на UFC on ESPN 14, отправив Риса МакКи (11-4) в технический нокаут в первом раунде. 19 сентября Чимаев нокаутировал в первом раунде Джеральда Мершарта (34-14) на UFC Fight Night 178.

Хамзат Чимаев
ММА
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