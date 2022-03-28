Кертис Блейдс: «Не скажу, что сейчас у меня лучшая форма. Я только начинаю понимать важность питания и сна»

Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс не считает, что сейчас он находится в лучшей форме за всю карьеру.

«В лучшей ли я сейчас форме за всю карьеру? Нет-нет. Всегда есть куда расти. Я только сейчас начал понимать важность сна, важность того, что я ем, важность БЦАА, разных порошков. Все эти вещи раньше я не учитывал. К следующему бою я хочу весить 115 кг, потому что мне нужно больше энергии для пятираундового боя», — сказал Блейдс на шоу The MMA Hour.

26 марта Блейдс нокаутировал Криса Даукаса на UFC Columbus.