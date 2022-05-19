Ислам Махачев: «Передайте это сообщение тренеру Оливейре»

Махачев ответил на просьбу тренера Оливейры приехать в Бразилию для боя за титул

Идущий на серии из 10 побед россиянин Ислам Махачев (22-1) обратился к тренеру Чарльза Оливейры (33-8), который предложил Махачеву приехать в Бразилию и попытаться выиграть пояс чемпиона UFC там.

«Тренер Оливейры просит меня приехать в Бразилию для боя за титул, — написал Махачев в соцсетях под фотографией с лошадью. — Передайте ему это сообщение: на этой лошади я пройдусь по его стране, возьму свой пояс и отвезу его в горы Дагестана — туда, где ему место».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.