Стерлинг: «Петр Ян балабол. Я уничтожу его»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) заявил, что в первом поединке с Петром Яном (16-2), который закончился дисквалификацией россиянина, он был не в форме. Однако теперь, по словам американца, он готов «уничтожить» Яна.

«Петр хороший боец, но я величайший, — сказал Стерлинг на пресс-конференции UFC. — Если тогда я был в плохой форме, но выстоял против него и шел на него вперед, то что будет, если я буду в форме, как в других боях? Я лишь могу похвалить его хорошую защиту, рефлексы и инстинкты. На этом все. Он настолько глуп, что дал мне второй шанс. В этот раз ему не победить.

Он тот, кого мне нужно убрать, и у него на спине мишень. Мне не о чем беспокоится. Все ждут от меня поражения, но последнее слово будет за мной. Во мне уже сомневались, и я их обломал. И я сделаю это снова».

Также Стерлинг отреагировал на угрозы со стороны Яна, который заявил, что если он увидит Стерлинга в отеле, то прикончит его. «Если ему сильно хочется, то я могу встретиться с ним на улице. Хоть сейчас, хоть в день боя. Мы с ним в одном отеле, он может меня найти. Если он хочет, я дам ему номер своей комнаты. Мне вообще кажется, что он балабол. Я уничтожу его, сломаю этого парня».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.