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Алекс Перейра назвал человека, который мотивировал его перейти в UFC

Давид Хачатрян
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Чемпион среднего дивизиона UFC Алекс Перейра (7-1) заявил, что экс-чемпион Исраэль Адесанья (23-2) повлиял на его решение перейти в смешанные единоборства.

«Когда Адесанья присоединился к UFC, я начал размышлять о переходе в MMA, потому что у меня всегда был интерес к смешанным единоборствам, — отметил бразилец на UFC Countdown. — Я посмотрел одно интервью Исраэля, и оно меня сильно мотивировало. Тогда я почувствовал вызов. Всякий раз, когда ко мне приходит это чувство, никто не может меня остановить. Я хотел новых вызовов, поэтому сейчас я выступаю в UFC».

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами.

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