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Мохнаткина опровергла слова Смолякова о болевом Чендлеру: «Ни единого слова правды»

01:55
Марина Мохнаткина. Фото Instagram
Марина Мохнаткина. Фото Instagram
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Российский боец Bellator Марина Мохнаткина опровергла слова бывшего бойца UFC Дмитрия Смолякова о том, что она засабмитила на тренировке Майкла Чендлера.

«Ни единого слова правды! Не было такого. Я с ним не боролась ни разу и болевых не делала. Один раз в парах стояли на разминке. [История] со слов Димы, который испытывает неприязнь к Чендлеру» — сказала Мохнаткина в переписке с ВК-сообществом «Ночь в клетке».

Раннее Смоляков заявил, что Мохнаткина провела болевой прием Майклу Чендлеру, после чего тот перестал с ней здороваться. Майкл Чэндлер — бывший чемпион Bellator и претендент на пояс UFC. В 28 боях профессиональной карьеры его никогда не побеждали сабмишеном.

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