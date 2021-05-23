Мохнаткина опровергла слова Смолякова о болевом Чендлеру: «Ни единого слова правды»
01:55
Российский боец Bellator Марина Мохнаткина опровергла слова бывшего бойца UFC Дмитрия Смолякова о том, что она засабмитила на тренировке Майкла Чендлера.
«Ни единого слова правды! Не было такого. Я с ним не боролась ни разу и болевых не делала. Один раз в парах стояли на разминке. [История] со слов Димы, который испытывает неприязнь к Чендлеру» — сказала Мохнаткина в переписке с ВК-сообществом «Ночь в клетке».
Раннее Смоляков заявил, что Мохнаткина провела болевой прием Майклу Чендлеру, после чего тот перестал с ней здороваться. Майкл Чэндлер — бывший чемпион Bellator и претендент на пояс UFC. В 28 боях профессиональной карьеры его никогда не побеждали сабмишеном.
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