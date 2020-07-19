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Боец UFC Арман Царукян вызвал на бой Эла Яквинту

04:12

Армянский боец UFC Арман Царукян вызвал на бой американца Эла Яквинту — бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова.

В ночь на 19 июля Царукян на турнире UFC on ESPN в Абу-Даби победил единогласным решением судей бразильца Дави Рамоса.

— Хочу с Яквинтой драться, — сказал Царукян в интервью «СЭ». — Он в топ-10, его все знают, он с Хабибом дрался. Хочу посмотреть, на каком я уровне на фоне топов. Он хороший отпор дал Хабибу. Почему нет? Он на серии поражении сейчас. Мне кажется, он будет заинтересован со мной подраться. (Илья Андреев)

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