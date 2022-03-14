Царукян рассказал, за счет чего прибавил в ударах локтями на земле

Боец легкого веса UFC Арман Царукян рассказал о причинах прогресса в локтевом граунд-энд-паунде, за счет которого он победил Хоэля Альвареса в последнем поединке.

«Я прилетел сюда [в США] за две недели, так как уже тяжелых тренировок нельзя было делать, я начал добавлять в свой арсенал добивание мешка, — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА». — Со мной тренер был, который именно давал очень много локтей, заставлял много их бить. У нас видео есть, где он заставляет меня, кричит, чтобы мы били локтями.

Он даже, вот лежит груша, он две ладони вот так поставил (на расстоянии 20-25 см друг от друга — прим.), и я должен был между этими ладонями постоянно бить. Вот такая домашняя заготовка была. Самый легкий бой в моей карьере? Нет, просто я проделал очень большую работу, тренировался. Все думали, что тяжелый бой будет, тот же Шон Шелби. Но когда бой закончился, он говорит мне: «По сравнению с тобой Альварес был любителем».

26 февраля Царукян нокаутировал Альвареса во 2-м раунде поединка на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Боец из Краснодара идет на 5 победах подряд.