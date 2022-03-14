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Харитонов: «Хочу выйти с Емельяненко на голых кулаках и без рефери»

Харитонов хочет провести бой против Александра Емельяненко
Давид Хачатрян
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Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что готов выйти на бой против Александра Емельяненко. Идеальный для Харитонова формат боя — голые кулаки и отсутствие судьи.

«Емельяненко? С алкашом можно реванш, — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Можно говорить о реванше, если кто-то захочет этот реванш организовать. Все только говорят. Выйдете со мной на связь и решите вопрос. Не будет проблем. Сделаем этот бой.

Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко — это выйти в клетку без рефери на голых кулаках. Хотя бы чтобы дали 20 минут боя без раундов, без остановки, без гонга. Хочется такой поединок, чтобы пока кто-нибудь из нас не остался лежать. Такое мое личное желание. Может быть это и диковато, но я думаю, что этот поединок будет смотреть очень много народу.

Я не безжалостный. После его высказываний, после его поведения, после его отношения к брату... Вы все знаете, не буду повторяться. Если бы кто-то организовал такой формат поединка, это был бы лучший формат поединка для меня. Выйдет из клетки только один».

Харитонов проведет боксерский поединок 18 марта на вечере бокса от РЕН ТВ в Белоруссии против американского супертяжеловеса Малика Скотта. Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

Бокс
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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