Харитонов: «После 40 лет у меня открылось второе дыхание»

Российский боец Сергей Харитонов рассказал, что готов выходить на ринг или в клетку каждые две недели.

«Я готов, наверное, каждые две недели выходить в клетку или в ринг, — сказал Харитонов на пресс-конференции в преддверии боя на вечере бокса от РЕН ТВ. — После 40 лет у меня открылось второе дыхание. Да, бывают небольшие травмы, но скажу без преувеличения, готов выходить в клетку или в ринг каждые две недели. Меня это мотивирует, дает больше запала тренироваться и идти к результату.

Я являюсь базовым ударником, и в ММА я в большей степени выигрываю бои в стойке, кроме последнего поединка. Если более серьезные поединки за пояс чемпиона мира, то к ним нужно готовиться месяц, два или три месяца. Это зависит от оппонента. А так готов каждые две недели биться».

Харитонов проведет боксерский поединок 18 марта в Белоруссии против американского супертяжеловеса Малика Скотта,который является главным тренером экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.