Боец UFC Антигулов: «Гришин написал мне: «Ничего личного, это спорт»

Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов в интервью «СЭ» рассказал, почему согласился на бой с соотечественником Максимом Гришиным. Поединок между ними пройдет в ночь на 18 октября на турнире UFC Fight Night 180 в Абу-Даби.

— Других вариантов не было, а надо было подраться, — сказал Антигулов. — По контракту у меня остался один бой.

— Что будет дальше?

— Это будут решать тренеры и менеджеры.

— Вы с Гришиным опытные бойцы. Пересекались в залах?

— Мы хорошо друг друга знаем. Вместе с ним тренировались в American Top Team. Были дружеские спарринги. Ничего принципиального между нами нет. Сюда мы прилетели вместе.

— Писали что-нибудь друг другу до боя?

— Когда бой дали, он мне написал: «Ничего личного, Гаджимурад. Это спорт». Я говорю: «Хорошо. У меня тоже нет».

— Судя по сторис, у него номер двумя этажами выше вашего.

— Да он по утрам орет, как резаный! — рассмеялся тренер Антигулова Шамиль Алибатыров.

— Что кричит?

— Здоровается — Салам Алейкум кричит, — ответил Антигулов.

На счету 31-летнего Антигулова 20 побед и 7 поражений в ММА (2-3 в UFC). У 36-летнего Гришина 30 побед, 8 поражений и 2 ничьи (0-1 в UFC). (Илья Андреев)