Боец UFC Антигулов: «Гришин написал мне: «Ничего личного, это спорт»
Российский боец UFC Гаджимурад Антигулов в интервью «СЭ» рассказал, почему согласился на бой с соотечественником Максимом Гришиным. Поединок между ними пройдет в ночь на 18 октября на турнире UFC Fight Night 180 в Абу-Даби.
— Других вариантов не было, а надо было подраться, — сказал Антигулов. — По контракту у меня остался один бой.
— Что будет дальше?
— Это будут решать тренеры и менеджеры.
— Вы с Гришиным опытные бойцы. Пересекались в залах?
— Мы хорошо друг друга знаем. Вместе с ним тренировались в American Top Team. Были дружеские спарринги. Ничего принципиального между нами нет. Сюда мы прилетели вместе.
— Писали что-нибудь друг другу до боя?
— Когда бой дали, он мне написал: «Ничего личного, Гаджимурад. Это спорт». Я говорю: «Хорошо. У меня тоже нет».
— Судя по сторис, у него номер двумя этажами выше вашего.
— Да он по утрам орет, как резаный! — рассмеялся тренер Антигулова Шамиль Алибатыров.
— Что кричит?
— Здоровается — Салам Алейкум кричит, — ответил Антигулов.
На счету 31-летнего Антигулова 20 побед и 7 поражений в ММА (2-3 в UFC). У 36-летнего Гришина 30 побед, 8 поражений и 2 ничьи (0-1 в UFC). (Илья Андреев)