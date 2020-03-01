Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал непристойный жест, который он адресовал американским болельщикам после боя с Ионом Куцелабой на шоу UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Виргиния, США).

Анкалаев победил Куцелабу нокаутом в первом раунде. При этом зрители остались недовольны тем, что рефери, по их мнению, слишком рано остановил поединок.

— Думаете, они освистывали вас или судей? — спросили у Анкалаева на пресс-брифинге после боя.

— Я не знаю. Они пальцем показывали.

— Что скажете об остановке боя?

— Я его зацепил левой рукой, он начал болтаться, и бой остановили.

— Какие у вас были мысли после стычки с Куцелабой перед началом поединка?

— Какие тут могут быть мысли? Были мысли у него выиграть. Нет, такого раньше со мной не было. В первый раз. Но в этом ничего страшного нет. Это шоу.

— Готовы к реваншу с Куцелабой?

— Если интересно, я готов. Мне без разницы, с кем драться. Мне нужна вершина.

На счету 27-летнего Анкалаева — 13 побед и 1 поражение в ММА. У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений.