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«Поветкин мне с закрытыми глазами башку снесет». Штырков — о потенциальном бое против профессиональных боксеров

Боец ММА Штырков высказался о потенциальном бое против профессиональных боксеров
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Боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил свои шансы в поединке против профессиональных боксеров.

«Ковалев, Поветкин и Лебедев? Это будет больно. Если мы берем таких боксеров, то это вопрос в цене. Во сколько оценят мою голову организаторы. Хотя зачем мне будут нужны деньги, если я буду путать право с лево. Опять же, не хочу, чтобы это показалось шутовством. Тут нужно хорошее противостояние при равных шансах на победу. А какие у меня возможности в четырех раундах против Поветкина, что смеяться. Он мне с закрытыми глазами башку снесет. Деньги — это хорошо, но я не уверен, что мне заплатят столько, сколько я захочу, ну и хватит ли мне гонорара, чтобы вылечить голову», — цитирует Штыркова «Чемпионат».

В профессиональной карьере 33-летний россиянин провел 22 поединка, в 19 из них одержав победу и в двух поединках потерпев поражения.

Источник: https://www.championat.com/boxing/article-4664617-boec-kluba-arhangel-mihail-ivan-shtyrkov-o-vozmozhnom-boe-po-pravilam-boksa-s-kovalyovym-povetkinym-lebedevym.html
Бокс
Александр Поветкин
Иван Штырков
ММА
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