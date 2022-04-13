«Семью, как и страну, не меняют». Шлеменко высказался о спортсменах, меняющих гражданство

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» высказался о российских спортсменах, меняющих гражданство.

«Это уже так называемые тройные стандарты. Еще в самом начале, когда началась эта русофобия, я пережил данные обстоятельства. Это постоянно нас касается. Сейчас все сильнее и сильнее. Спортсмены не исключение. Те, кто хотят развиваться в спорте, ищут лазейки и уезжают из страны. Запад поставил их перед выбором. Однозначно, это их выбор. Но я считаю, что семью, как и страну, не меняют. Если ты выбрал страну — ты в любой ситуации с ней. Сделаешь все, чтобы жить в твоей стране было лучше», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что нельзя называть предателями спортсменов, сменивших гражданство.