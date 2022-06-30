Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE

Боксер и блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE.

Пол дебютировал в профессиональном рестлинге в апреле 2022 года на главном шоу года WWE — WrestleMania 38. Вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, Пол сразился с дуэтом отца и сына, Реем и Домиником Мистерио, в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.

7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между Флойдом Мейвезером и Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.