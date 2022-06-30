Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:25

Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боксер и блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE.

Пол дебютировал в профессиональном рестлинге в апреле 2022 года на главном шоу года WWE — WrestleMania 38. Вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, Пол сразился с дуэтом отца и сына, Реем и Домиником Мистерио, в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.

7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между Флойдом Мейвезером и Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.

Источник: https://www.wwe.com/article/logan-paul-signs-wwe-contract-the-miz
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли: «Бой против Муньоса будет самым тяжелым в моей карьере»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости