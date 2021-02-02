Шлеменко верит в победу Дацика в поединке с Дижоном

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что Вячеслав Дацик одержит победу в поединке с камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Знаю, конечно, Дацика. Однозначно, он имеет крепкую голову. Я не много его боев смотрел, видел какие-то отрывки. Он достаточно много пропускал в своей жизни, и нормально всегда стоял, держался. Я не знаю его соперника, но я бы поставил на Дацика. К Славе можно по-разному относиться, но однозначно он — боец, который будет драться до конца», — цитирует Шлеменко «РЕН ТВ».

Российский боец Дацик проведет бой с камерунцем Дижоном 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».