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Боец ММА Тарасов считает, что у Дацика нет шансов в бою против камерунца Дижона

14:13

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов высказался о предстоящем бое Вячеслава Дацика с камерунцем Тайсоном Дижоном на турнире «Короли ринга».

«Я считаю, что бой в принципе неинтересный, потому что Дацик в плохой форме. Он опять сидел в тюрьме. А его соперник — боксер, который умеет держать тайминг. Дацику будет тяжело. Я ставлю 55% против 45 в пользу Тайсона. Я считаю, что Дацику может не хватить сил, хоть у них и всего 4 раунда», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».

Дацик и Дижон проведут поединок 20 февраля в Москве в рамках турнира «Короли ринга».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/798286-artem-tarasov-zaiavil-chto-u-datsika-net-shansov-v-boiu-protiv-taisona

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