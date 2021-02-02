Боец ММА Тарасов считает, что у Дацика нет шансов в бою против камерунца Дижона

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов высказался о предстоящем бое Вячеслава Дацика с камерунцем Тайсоном Дижоном на турнире «Короли ринга».

«Я считаю, что бой в принципе неинтересный, потому что Дацик в плохой форме. Он опять сидел в тюрьме. А его соперник — боксер, который умеет держать тайминг. Дацику будет тяжело. Я ставлю 55% против 45 в пользу Тайсона. Я считаю, что Дацику может не хватить сил, хоть у них и всего 4 раунда», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».

Дацик и Дижон проведут поединок 20 февраля в Москве в рамках турнира «Короли ринга».