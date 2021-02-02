Боец ММА Тарасов считает, что у Дацика нет шансов в бою против камерунца Дижона
14:13
Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов высказался о предстоящем бое Вячеслава Дацика с камерунцем Тайсоном Дижоном на турнире «Короли ринга».
«Я считаю, что бой в принципе неинтересный, потому что Дацик в плохой форме. Он опять сидел в тюрьме. А его соперник — боксер, который умеет держать тайминг. Дацику будет тяжело. Я ставлю 55% против 45 в пользу Тайсона. Я считаю, что Дацику может не хватить сил, хоть у них и всего 4 раунда», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».
Дацик и Дижон проведут поединок 20 февраля в Москве в рамках турнира «Короли ринга».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/798286-artem-tarasov-zaiavil-chto-u-datsika-net-shansov-v-boiu-protiv-taisona
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