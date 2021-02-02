Минеев подтвердил, что проведет бой с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев проведет поединок со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым, сообщил сам Минеев в своем Instagram.

«Вчера Мага сообщил, что принял наш с ним бой, — написал Минеев. — Мы профессиональные спортсмены, поэтому выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений. Я знаю, вы давно этого ждали, я сам давно хотел расставить все точки над i».

Исмаилов и Минеев проводили бой в 2018 году, поединок завершился вничью.

34-летний Исмаилов провел в MMA 20 боев, одержав 17 побед (9 нокаутом) и потерпев 2 поражения.

На счету 30-летнего Минеева 14 побед (9 нокаутом) и 1 поражение. Единственная ничья в карьере обоих была зафиксирована в очном поединке.

31 января владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов заявил, что бой, скорее всего, состоится в Москве и пройдет в сентябре текущего года.