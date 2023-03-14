Рафаэль Физиев: «Петр Ян дрался против Двалишвили с двумя серьезными травмами»

Топ-боец легкого веса UFC Рафаль Физиев поделился эмоциями после просмотра боя Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

«Испытывал, е-мое, столько эмоций, конечно, — сказал Физиев в интервью Sport24. — Когда близкий тебе друг дерется, сокомандник, с которым ты часто видишься, общаешься, кушаешь за столом. Когда все идет не по его плану, когда ты понимаешь, что человек нездоровым на бой вышел... Конечно, эмоции зашкаливают. Я знаю, что у него были две серьезные травмы. Может быть, он когда-нибудь об этом расскажет сам, я не буду говорить. Но у него были две серьезные травмы, с которыми большинство людей не подрались бы. А он вышел, попытался закатить для всех шоу, не захотел отменять поединок, потому что люди хотели посмотреть на этот бой. Он попытался. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом будут языком, как метлой, трепаться: «Вот, оправдывается». Когда-нибудь он, может, захочет и скажет об этом сам».

11 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением на турнире UFC Las Vegas.